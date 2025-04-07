ЄС готує фінансову революцію: нова альтернатива світовим платіжним системам

Втім, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними викликами.

Європа має позбутись залежності від американських і китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay та провести платіжну революцію.

Про це заявила президент Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомляє Business Today.

За її словами, Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету. На її думку, повністю уніфікований ринок капіталу може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції, з потенційною доданою вартістю до 3 трильйонів євро щорічно.

Лагард підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.

"Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що існує європейська пропозиція", - зазначила вона.

Її слова відбулися на фоні ініціативи ЄС зі створення єдиного ринку капіталу в країнах ЄС. Це має полегшити інвестиції та забезпечення кращого доступу до фінансування для компаній, а громадянам - допомогти заощаджувати ефективніше.

Втім, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними викликами.

Серед них:

низькі комісії за обмін в Європі ускладнюють досягнення прибутковості;

для створення інфраструктури, здатної конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції;

перешкоди на шляху впровадження включають зміну поведінки споживачів і продавців, а також переконання банків підтримати нову систему;

технічна складність, особливо в питаннях безпеки, захисту від шахрайства та транскордонної сумісності;

управління та координація, оскільки державам-членам та установам необхідно буде узгодити виконання та нагляд.

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