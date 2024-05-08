За 4 місяці Україна розмінувала 108 тисяч гектарів землі
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.
"В квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тис. га земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року — понад 115 тис. га. З них 108 тис. га станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації", - заявила перший віце прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Вона додала, що темпи цьогорічного обстеження перевищують показники минулого року, де в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тис га сільгоспугідь. За підсумками чотирьох місяців 2024-го піротехніки вийшли на середню цифру у 28,75 тис га щомісячно.
Варто зазначити, що зростання темпів гуманітарного розмінування є результатом розвитку вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.
Свириденко вважає, що прискоренню очищення сільгоспземель також сприятиме відкриття ринку гумрозмінування. Цього року на компенсації аграріям, які купуватимуть на ринку послуги з розмінування, виділено 3 млрд грн.