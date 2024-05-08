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російська влада пригрозила Макрону – Reuters

08 травня 2024, 15:33
російська влада пригрозила Макрону – Reuters
Фото: EPA/UPG
@Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил", наголосила Марія Захарова.

кремль попередив Францію, що якщо президент Еммануель Макрон відправить війська в Україну, то російські військові розглядатимуть їх як законні цілі.

Про це заявила речниця МЗС росії Марія Захарова, пише Reuters.

"Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для росії якусь "стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати – для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною", – заявила Захарова.

Представниця російського МЗС пригрозила, що росія вдарить по французьких військах, якщо ті опиняться на полі бою в Україні.

"Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього", – сказала Захарова.

Також вона додала, що росія буцімто бачить зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон не виключив відправлення військ країн Заходу в Україну. 

Емануель МакронМарія Захаровавійна в Україніросія-агресор

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