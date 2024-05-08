росіяни мають перевагу, але ситуацію можна змінити – міністерка оборони Нідерландів
Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розкалала в інтерв'ю для литовського національного радіо і телебаченні LRT.
"Для українських військових поставки забирають занадто багато часу, а її обсяги вважатимуться недостатніми. Війна - це складне і страшне явище", - заявила Оллонґрен.
Вона додала, що наразі росія має певну перевагу на фронті, але вона переконана, що це можна змінити, якщо посилити обсяги виробництво боєприпасів, дронів й інших нових технологій, які надають Україні; а також посилити українську протиповітряну оборону.
Міністр додала, що Україна здатна досягти успіху, втім Захід повинен активно підтримувати свого союзника.