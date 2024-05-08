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росіяни мають перевагу, але ситуацію можна змінити – міністерка оборони Нідерландів

08 травня 2024, 14:02
росіяни мають перевагу, але ситуацію можна змінити – міністерка оборони Нідерландів
Посилення підтримки України Заходом може змінити ситуацію на фронті.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розкалала в інтерв'ю для литовського національного радіо і телебаченні LRT.

"Для українських військових поставки забирають занадто багато часу, а її обсяги вважатимуться недостатніми. Війна - це складне і страшне явище", - заявила Оллонґрен. 

Вона додала, що наразі росія має певну перевагу на фронті, але вона переконана, що це можна змінити, якщо посилити обсяги виробництво боєприпасів, дронів й інших нових технологій, які надають Україні; а також посилити українську протиповітряну оборону.

Міністр додала, що Україна здатна досягти успіху, втім Захід повинен активно підтримувати свого союзника.

 
Нідерландивійна в Україніросія-агресорКайса Оллонґрен

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