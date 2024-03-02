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Шольц підтвердив виток розмови німецьких офіцерів про Україну

02 березня 2024, 15:34
Шольц підтвердив виток розмови німецьких офіцерів про Україну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв швидке роз'яснення після публікації в росії запису, на якому офіцери ВПС Німеччини обговорюють підтримку України.

Про це пише найбільше німецьке інформаційне агентство DPA

Шольц назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські ЗМІ. 

Канцлер пообіцяв швидко надати роз’яснення після публікації запису розмови офіцерів ВПС Німеччини. 

За його словами, це "велика проблема".

"З цієї причини зараз це з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно та дуже швидко. Це теж необхідно", - сказав Шольц.

Ми також повідомляли, що Німеччина почала перевірку після заяв росії про атаку на Кримський міст ракетами Taurus.

 
НімеччинаінформаціяШольцзлиття

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