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Німеччина почала перевірку після заяв росії про атаку на Кримський міст ракетами Taurus

02 березня 2024, 12:17
Німеччина почала перевірку після заяв росії про атаку на Кримський міст ракетами Taurus
В росії опублікували запис, де стверджується, що кілька німецьких офіцерів нібито обговорюють постачання Україні далекобійних ракет Taurus і те, як їх використати для ударів по Кримському мосту.

В Міноборони Німеччини заявили, що розпочали перевірку, повідомив таблоїд Bild

"Багато фактів вказують на те, що запис нібито справжній, навіть якщо Бундесвер ще офіційно не підтвердив його автентичність, пише видання. 

Речниця Міноборони Німеччини Надін Крюгер сказала, що вони перевіряють, чи не було перехоплено розмови всередині військово-морських сил ФРН.

"Федеральне управління військової контррозвідки розпочало всі необхідні заходи. Ми не можемо нічого сказати про зміст повідомлень, які, очевидно, були перехоплені", - додала вона. 

На записі офіцери обговорюють можливості ракети Taurus і розповідають про труднощі, які можуть виникнути під час доставки в Україну.

"російська пропаганда бреше про те, що німецькі офіцери планували атаку на Кримський міст. Насправді на записі йдеться лише про цілі, які, на думку офіцерів, очевидні для українців", - додає видання. 

Журналісти пишуть, що один з офіцерів під час прослуховування жив у готелі в Сінгапурі. Вони також думають, що за прослуховуванням можуть стояти російські спецслужби або хтось з їхніх партнерів. 

"Можна припустити, наприклад, що його кімнату прослухали, його телефон зламали або він під'єднався через незахищену мережу WiFi", - пише Bild.

 
РосіяатакаКримськийміст Taurus

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