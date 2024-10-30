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Євросоюз ввів нові мита на імпорт електромобілів з Китаю

30 жовтня 2024, 09:49
Євросоюз ввів нові мита на імпорт електромобілів з Китаю
Фото: з вільного доступу
Податки сягатимуть 35,3% і залежатимуть від постачальників.

Євросоюз оголосив про нове підвищення мита на китайські електромобілі на додаток до тих 10%, які зараз стягуються з імпорту автомобілів. 

Про це повідомляє французький канал France 24.

Блок прийняв відповідне рішення після розслідування, яке показало, що автовиробники в КНР отримували несправедливу вигоду від субсидій Пекіна, чим підривають позиції європейських автовиробників.

"Вживаючи ці пропорційні та цілеспрямовані заходи після ретельного розслідування, ми виступаємо за чесну ринкову практику. Ми вітаємо конкуренцію, в тому числі в секторі електромобілів, але вона повинна ґрунтуватися на справедливості та рівних умовах", - заявив комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Пекін розкритикував рішення про мита як несправедливу, невідповідну і необґрунтовану протекціоністську практик» Євросоюзу.

Рішення остаточно стане законом після публікації в офіційному журналі ЄС, і набуде чинності не пізніше четверга. Тарифи діятимуть протягом п'яти років.

10 із 27 країн блоку підтримали підвищення мит на електромобілі з Китаю, а 5 країн ЄС виступили проти цього кроку, ще 12 – утрималися.

Великі європейські автовиробники розкритикували підхід ЄС і закликали Брюссель вирішити це питання шляхом переговорів. 

"Митаа є кроком назад для вільної світової торгівлі, а отже, для процвітання, збереження робочих місць і зростання в Європі", - заявила у вівторок після оголошення президент Німецької асоціації автомобільної промисловості Хільдегард Мюллер.

Раніше Китай заявив, що введе тимчасові тарифи на коньяк, що імпортується з ЄС. Пекін також розпочав розслідування щодо субсидування ЄС деяких молочних продуктів та свинини, що імпортуються до Китаю.

Торгівельна напруженість між Китаєм і Євросоюзом не обмежується електромобілями. Наразі  Брюссель розслідує китайські субсидії на сонячні панелі і вітряки.

Країни ЄС не єдині, хто накладає високі мита на китайські електромобілі. Нагадаємо, що влітку Канада ввела жорсткі мита на китайські електрокари.

 

КитаймитоЄвросоюзелектромобілі

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