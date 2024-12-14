Світові продажі електромобілів втретє поспіль досягли рекордного рівня

Це третій рекордний показник поспіль.

Світові продажі електричних і гібридних транспортних засобів зростали сьомий місяць поспіль у листопаді, підскочивши на 32% у річному обчисленні.

Про це пише Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Rho Motion.

Китай продовжує утримувати першість у зростанні продажів, на його частку припадає майже 70% загального обсягу продажів електромобілів за місяць, в той час як реєстрації в Європі продемонстрували незначне зниження.

"Ринок електромобілів переживає критичні зміни, оскільки зростання попиту та виробництва в Китаї загрожує ринкам електромобілів в інших країнах", — йдеться в публікації. — "Європа, наприклад, бореться з виробничими витратами, новими цільовими показниками викидів і зростанням конкуренції. Автовиробники в Європі та Америці кажуть, що зростаюча напруженість у торгівлі, правила щодо викидів CO2 та скасування стимулів у деяких країнах впливають на ціни та ставлять під загрозу тисячі робочих місць".

Світові продажі електромобілів — як повністю електричних, так і гібридних — зросли на 32,3% до 1,83 мільйона в листопаді, свідчать дані Rho Motion.

При цьому продажі в Китаї зросли на 50% до 1,27 млн автомобілів.

У США і Канаді продажі електромобілів зросли на 16,8% до 0,17 млн. Тоді як у Європі було продано 0,28 млн, що трохи нижче в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але більше на 7,7% порівняно з жовтнем.

У решті світу продажі не змінилися порівняно з листопадом 2023 року.