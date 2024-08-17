ЄС і Китай на порозі торговельної війни – Bloomberg

Досягнення угоди, яка забезпечить більш справедливу конкуренцію, було б корисним для споживачів, бізнесу та довкілля.

Європейський Союз і Китай наближаються до торговельної війни, яка загрожує зашкодити споживачам і бізнесу з обох сторін, а також підірвати глобальні зусилля по боротьбі зі зміною клімату. Але ще не пізно їй запобігти.

У липні Європейський Союз тимчасово підвищив мита на електромобілі з Китаю до 48%, щоб протидіяти державним субсидіям, які ЄС вважає несправедливою конкуренцією. Якщо до початку листопада країни-члени ЄС не приймуть рішення скасувати це підвищення, ці мита, відомі як "компенсаційні збори", діятимуть протягом п'яти років, що може викликати відповідні заходи Китаю проти європейських товарів, таких як французький коньяк, іспанська свинина і німецькі розкішні автомобілі.

Про це пише Bloomberg.

Китайські бренди електромобілів складають невелику частку від загального обсягу продажів автомобілів в Європі (хоча їхні продажі різко зросли в червні напередодні підвищення тарифів). Німецькі автовиробники займають близько п'ятої частини китайського ринку.

Навіть якщо Китай не буде чинити опір, самі по собі тарифи завдадуть значної шкоди та знизять прибутки західних компаній (зокрема BMW, Tesla і Volkswagen), які виробляють продукцію в Китаї для ринку ЄС, підвищать споживчі ціни та ще більше сповільнять впровадження електромобілів.

На думку редакційною колегії, існують хороші можливості для досягнення взаємовигідного рішення між ЄС і Китаєм щодо мита на електромобілі. Підхід ЄС сприяє переговорам, на відміну від США, які фактично заборонили імпорт китайських електромобілів.

Європейські чиновники намагалися дотримуватися встановлених торговельних правил при підготовці компенсаційних зборів, тим самим даючи Китаю можливість запропонувати альтернативні рішення. Переговори вже розпочалися.

Наприклад, ЄС може відкласти введення мит, якщо Китай погодиться гарантувати, що субсидії споживачам не будуть дискримінувати іноземних виробників електромобілів, а також приведе ціни на такі ресурси, як фінансування і земля, у відповідність до ринкових умов.

Мита, які були впроваджені Європейським Союзом в червні цього року, уповільнили приплив китайських електромобілів. Кількість нових електромобілів, які китайські автовиробники зареєстрували в ЄС минулого місяця, впала на 45% порівняно з червнем.