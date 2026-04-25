Зеленський підписав шість угод з Азербайджаном і запропонував провести мирні переговори з росією

25 квітня 2026, 14:06
Зеленський підписав шість угод з Азербайджаном і запропонував провести мирні переговори з росією
t.me/V_Zelenskiy_official
Президент повідомив про домовленості щодо спільного виробництва та роботи українських експертів в Азербайджані.

Під час візиту до Азербайджану президент України Володимир Зеленський підписав з президентом Ільхамом Алієвим шість документів у сферах безпеки, оборонно-промислового комплексу та економічного співробітництва.

Про це він заявив під час спільної заяви перед пресою.

"Ми сьогодні підписали шість документів. Це різні напрямки. Сьогодні напрямок номер один – це безпека, це оборонно-промисловий комплекс", – сказав Зеленський.

Президент повідомив про домовленості щодо спільного виробництва та роботи українських експертів в Азербайджані. "Ко-продакшн – це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, і товарообіг між нашими країнами", – зазначив він.

Алієв підтвердив, що військово-технічна співпраця між країнами має "доволі широкі перспективи" і що сторони обговорювали можливості спільного виробництва. Товарообіг між країнами зараз перевищує $500 млн, і обидва президенти розраховують на його подальше зростання.

Зеленський також подякував Алієву за 11 пакетів підтримки в енергетичній сфері та допомогу евакуйованим з прикордонних територій дітям. Крім того, сторони домовилися про співпрацю в освіті, зокрема навчання азербайджанських студентів в Україні.

Окремо президент України заявив про готовність провести мирні переговори з росією на азербайджанській території. "Ми готові до тристоронніх переговорів. Ми мали такі переговори в Туреччині, в Швейцарії. Ми готові до таких переговорів в Азербайджані, якщо росія буде готова до дипломатії", – сказав він.

