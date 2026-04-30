путін ще не визначився щодо "перемир’я" на 9 травня

Дати до 9 травня невідомі.

В четвер у кремлі заявили, що рішення щодо можливого "перемир’я" до 9 травня ще не ухвалене.

Про це повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, передає росЗМІ.

За його словами, Владімір путін особисто визначить формат і терміни можливого припинення вогню, однак наразі конкретних дат немає.

Пєсков також стверджує, що москва нібито не отримала реакції Києва на пропозицію.

Раніше помічник глави кремля Юрій Ушаков заявляв, що ідея тимчасового перемир’я на період святкування "дня перемоги" обговорювалася з Дональд Трамп.

Водночас президент України Володимир Зеленський доручив з’ясувати деталі цієї ініціативи через американську сторону, наголосивши на необхідності тривалого припинення вогню, а не короткострокових пауз.

Попри те, що вчора ввечері сам путін у телефонній розмові з Трампом запропонував оголосити перемир’я на "період Дня перемоги".