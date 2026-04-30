Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На кордоні з Польщею обмежили рух через ремонт у "Шегині"

30 квітня 2026, 15:33
На кордоні з Польщею обмежили рух через ремонт у
Фото: Getty Images
Ремонт на польській стороні знизить пропускну спроможність і створить ризик заторів.

На одному з ключових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні тимчасово обмежили рух транспорту через дорожні роботи.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Йдеться про пункт пропуску "Медика – Шегині". Обмеження запроваджено у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на польській стороні.
 
"До уваги громадян, які планують перетинати кордон через пункт пропуску "Медика – Шегині". У зв'язку з проведенням робіт із заміни дорожнього покриття на польській стороні можливе тимчасове зниження пропускної спроможності", – зазначили у ДПСУ.
 
За інформацією відомства, ремонтні роботи триватимуть орієнтовно п’ять тижнів і охоплюватимуть обидва напрямки руху – як на в’їзд, так і на виїзд. Рух транспорту організують поетапно: під час виконання робіт на одній смузі автомобілі перенаправлятимуть на іншу.
 
Окремі обмеження стосуватимуться вантажного транспорту. За даними польської сторони, 9 та 16 травня тимчасово перекриють дві під’їзні смуги до вагових платформ на в’їзд до Польщі. У ці дні оформлення вантажівок здійснюватиметься через смугу, призначену для автобусів.
 
"Просимо врахувати зазначені обмеження під час планування поїздок", – додали у ДПСУ.
Польщакордонвійна в Україні

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється