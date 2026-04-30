Поліція готує нові правила.

Поліція Берліна планує знову запровадити обмеження під час пам’ятних заходів 8–9 травня, зокрема заборонити радянську та проросійську символіку.

Про це повідомляє газета Berliner Morgenpost.

Обмеження стосуватимуться територій біля радянських меморіалів у Тіргартені, Трептов-парку та Шьонгольцер-Гайде. Очікується, що відповідні розпорядження оприлюднять наступного тижня.

Зокрема, під заборону потраплять прапори СРСР, росії, білорусі та Чечні, георгіївські стрічки, символи "Z" і "V", військова форма та інша атрибутика, що може трактуватися як підтримка війни проти України.

Також не дозволятиметься публічне виконання російських військових пісень і демонстрація символіки, яка прославляє російську агресію.

Водночас заборона не поширюється на українську символіку. Окремі винятки передбачені для дипломатів і ветеранів Другої світової війни.

Торік аналогічні обмеження були оскаржені, однак суд у Берліні визнав їх законними, зазначивши, що така символіка може провокувати напруження на тлі війни росії проти України.