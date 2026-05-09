Без техніки й майже без союзників: хто приїде до путіна на 9 травня

росія втратила підтримку багатьох колишніх партнерів.

Парад на Красній площі 9 травня відбудеться без військової техніки і з рекордно малою кількістю іноземних гостей. кремль традиційно використовує це свято для демонстрації міжнародної підтримки і військової сили, однак цього року захід виглядатиме значно скромніше, ніж будь-коли.

Про це пише Euronews.

Серед підтверджених іноземних учасників – лише президент Лаосу Тонглун Сісуліт та верховний правитель Малайзії султан Ібрагім. Також очікуються самопроголошений президент білорусі Олександр лукашенко, представники окупаційних адміністрацій Абхазії та Південної Осетії, а також делегація боснійської Республіки Сербської на чолі з Мілорадом Додіком.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого Кремль анонсував серед гостей, сам заявив, що не планує бути присутнім на параді. Водночас його заступник міністра закордонних справ підтвердив, що Фіцо може використати поїздку до москви для передачі послання від Зеленського путіну.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян також відмовився від участі – після масштабних заходів у Єревані з участю європейських лідерів і президента України. Пашинян заявив, що Вірменія не є союзником росії у війні проти України.

Китай цього року не відправив окрему делегацію – на відміну від минулого року, коли Сі Цзіньпін особисто приїхав до москви. Представляти КНР будуть лише співробітники посольства.

російська влада анулювала акредитації іноземних ЗМІ, а трансляція параду може відбуватися із затримкою, щоб уникнути показу можливих надзвичайних подій у прямому ефірі.

Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир'я між Україною та росією з 9 по 11 травня, а також взаємне звільнення полонених у форматі "1000 на 1000".

Натомість президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив росії провести 9 травня парад у москві в рамках перемир'я.