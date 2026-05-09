Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Без техніки й майже без союзників: хто приїде до путіна на 9 травня

09 травня 2026, 09:00
Без техніки й майже без союзників: хто приїде до путіна на 9 травня
skrin
росія втратила підтримку багатьох колишніх партнерів.

Парад на Красній площі 9 травня відбудеться без військової техніки і з рекордно малою кількістю іноземних гостей. кремль традиційно використовує це свято для демонстрації міжнародної підтримки і військової сили, однак цього року захід виглядатиме значно скромніше, ніж будь-коли.

Про це пише Euronews.

Серед підтверджених іноземних учасників – лише президент Лаосу Тонглун Сісуліт та верховний правитель Малайзії султан Ібрагім. Також очікуються самопроголошений президент білорусі Олександр лукашенко, представники окупаційних адміністрацій Абхазії та Південної Осетії, а також делегація боснійської Республіки Сербської на чолі з Мілорадом Додіком.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого Кремль анонсував серед гостей, сам заявив, що не планує бути присутнім на параді. Водночас його заступник міністра закордонних справ підтвердив, що Фіцо може використати поїздку до москви для передачі послання від Зеленського путіну.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян також відмовився від участі – після масштабних заходів у Єревані з участю європейських лідерів і президента України. Пашинян заявив, що Вірменія не є союзником росії у війні проти України.

Китай цього року не відправив окрему делегацію – на відміну від минулого року, коли Сі Цзіньпін особисто приїхав до москви. Представляти КНР будуть лише співробітники посольства.

російська влада анулювала акредитації іноземних ЗМІ, а трансляція параду може відбуватися із затримкою, щоб уникнути показу можливих надзвичайних подій у прямому ефірі.

Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир'я між Україною та росією з 9 по 11 травня, а також взаємне звільнення полонених у форматі "1000 на 1000".

Натомість президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив росії провести 9 травня парад у москві в рамках перемир'я.

РосіяВладімір Путінпарад

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється