Україна запускає оборонну коаліцію з Європою

Українська Агенція оборонних закупівель ДОТ ініціювала створення багатонаціональної коаліції із закупівельними агенціями країн-партнерів CORPUS. До ініціативи долучились Фінляндія, Італія, Норвегія, Швеція та Велика Британія. Представники агенцій сьогодні в Києві підписали меморандум про співпрацю.

Мета коаліції на початковому етапі – розвиток співпраці, обмін інформацією і краща координація. Пізніше ж, за словами директора АОЗ ДОТ, може йтися про "більш щільні формати взаємодії", спільні закупівлі тощо.

"Ми починаємо з того, що обмінюємось досвідом і найкращими практиками, щоб розбудувати всі координаційні механізми, взаємну довіру і планувати майбутнє. Це не виключає, що на більш пізніх етапах ми можемо говорити, наприклад, про спільну закупівлю, про обмін інформацією конкретно щодо тих чи інших постачальників, виробників, ситуації на певних ринках тощо", – відповів Арсен Жумаділов на запитання журналістів.

На уточнення, чи може в рамках цього формату йтися про експорт української зброї (про що днями заявив президент Зеленський), Жумаділов зазначив, що поки що "бачення щодо того, яким чином має відбуватися експорт української зброї, проходить досить інтенсивне обговорення". "Щойно таке бачення буде затверджене – воно точно буде поширене, щоби всі розуміли, як це буде працювати. Наразі дійсно не виключається, що в межах цього формату CORPUS така робота може бути в певній частині реалізована, принаймні, в частині більш оперативної взаємодії з нашими партнерами", – додав Жумаділов.

В Агенції оборонних закупівель додали, що для України ця ініціатива – можливість масштабувати досвід забезпечення війська, сформований у ході повномасштабної війни, а для партнерів – отримати доступ до практичних рішень, які вже працюють у реальних умовах. Нині до коаліції долучились 5 закупівельних агенцій країн-партнерів, та в АОЗ кажуть – "двері відкриті для всіх".