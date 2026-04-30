На Волині під час польсько-українських розкопок виявили рештки людини

Рештки людини знайшли на території колишнього села Острівки у Волинській області.

Під час польсько-українських розкопок виявили нове поховання.

За їхніми словами, 27 квітня під час розкопок за участі польських науковців виявили рештки людини. Стверджується, що в землі знайшли кістки черепа й тазу, а також ребра. За даними свідків, убивство нібито скоїли в серпні 1943 року.

Раніше, як повідомляється, дослідники виявили братську могилу з рештками п’ятьох людей на території колишнього польського села Воля Островецька, яке було зруйноване внаслідок Волинської трагедії. Польські вчені кажуть, що в Острівках можуть бути інші останки. Наразі там намагаються виявити криницю, у яку могли скидати тіла, а також так зване "Поле трупів", де в минулому було ексгумовано 231 людину.