На Волині під час польсько-українських розкопок виявили рештки людини

30 квітня 2026, 16:31
Фото: Instytut Pamięci Narodowej
Рештки людини знайшли на території колишнього села Острівки у Волинській області.
Під час польсько-українських розкопок виявили нове поховання. 
 
Про це повідомило Polsatnews.
 
За їхніми словами, 27 квітня під час розкопок за участі польських науковців виявили рештки людини. Стверджується, що в землі знайшли кістки черепа й тазу, а також ребра. За даними свідків, убивство нібито скоїли в серпні 1943 року.
 
Раніше, як повідомляється, дослідники виявили братську могилу з рештками п’ятьох людей на території колишнього польського села Воля Островецька, яке було зруйноване внаслідок Волинської трагедії. Польські вчені кажуть, що в Острівках можуть бути інші останки. Наразі там намагаються виявити криницю, у яку могли скидати тіла, а також так зване "Поле трупів", де в минулому було ексгумовано 231 людину.
 
Водночас, як передає медіа, пошуки ускладнюються, оскільки дедалі менше людей мають інформацію про польські поховання на території України.
 
За даними Інституту національної пам’яті Польщі, протягом трьох етапів археологічних та ексгумаційних робіт виявили рештки 674 людей, убитих 30 серпня 1943 року.
 
Дослідники очікують знайти могили ще 350 людей.

 

війна в УкраїніВолиньросія окупанти

