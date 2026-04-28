росія планує подальші наступальні операції – Зеленський

28 квітня 2026, 19:49
росія планує подальші наступальні операції – Зеленський
Україна поінформує партнерів і про опрацювання в москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також – спроби більшого втягування білорусі у війну.
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. 
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
"Маємо конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва", – зазначив Зеленський.
 
Він наголосив, що Сили оборони забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів – уже близько 60% від загальних втрат. Незважаючи на це, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у росії. 
 
"Відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі", – сказав Зеленський.
 
Він зазначив, що поінформує партнерів і про подальше опрацювання в москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також – спроби більшого втягування білорусі в реалізацію російських завдань.

 

