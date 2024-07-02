Поки Орбан був в Києві, Сіярто дзвонив Лаврову

Телефонну розмову ініціювала угорська сторона.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС рф Сергєєм Лавровим, тоді як прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ рф.

У відомстві заявили, що дзвінок ініціювала Угорщина. Згідно із заявою, сторони дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу.

"Сторони наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні", - йдеться в заяві.

Там додали, що акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди.

Нагадаємо, що сьгодні, 2 липня, до Києва приїхав прем'єр Угорщини Віктор Орбан.