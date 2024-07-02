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Поки Орбан був в Києві, Сіярто дзвонив Лаврову

02 липня 2024, 21:23
Поки Орбан був в Києві, Сіярто дзвонив Лаврову
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Телефонну розмову ініціювала угорська сторона.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС рф Сергєєм Лавровим, тоді як прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ рф. 

У відомстві заявили, що дзвінок ініціювала Угорщина. Згідно із заявою, сторони дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу.

"Сторони наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні", - йдеться в заяві. 

Там додали, що акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди. 

Нагадаємо, що сьгодні, 2 липня, до Києва приїхав прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

 

Петер СійярторозмоваСергєй Лавров

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