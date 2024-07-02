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Прифронтові держави Європи не мають достатньо солдатів для боротьби – ЗМІ

02 липня 2024, 20:27
Прифронтові держави Європи не мають достатньо солдатів для боротьби – ЗМІ
військова техніка США НАТО
Жахлива демографічна ситуація і легка еміграція становлять серйозний виклик у разі нападу росії.

Прифронтові країни Європи, які найближче знаходяться до фронту або росії, можуть мати набагато більшу проблему з набором солдатів, ніж Україна.

Про це пише американський журнал Foreign Policy

Чи не щодня російські чиновники погрожують Польщі, Фінляндії і країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням. 

"Тому не дивно, що 80% фінів, опитаних у 2022 році, заявили, що готові захищати свою країну. Того ж року Варшавський інститут підприємництва виявив, що 66% поляків готові стати на захист своєї країни, і багато хто з них зараз добровільно проходить базову підготовку. Жителі інших країн від Балтійського до Чорного моря висловлюють подібну рішучість захистити свої землі і співгромадян від російського нападу", - пише видання. 

Разом з тим, залишається незрозумілим, чи буде достатньо солдатів для боротьби з путінськими військами, адже прифронтові країни Європи можуть мати набагато більшу проблему з набором солдатів, ніж Україна, адже там "похмурі демографічні тенденції і за останні десятиліття населення скоротилося на мільйони людей". 

"російське вторгнення в Україну чітко показало, що технології не можуть замінити солдатів у великій сухопутній війні. Вони потрібні, щоб керувати танками і бути на передніх позиціях в окопах, переміщувати і обслуговувати артилерію, керувати літаками і безпілотниками, захоплювати і утримувати територію. Україні, наприклад, потрібні тисячі нових солдатів щомісяця для ротації сил, заміни втрат і запобігання подальшому просуванню росії", - йдеться в матеріалі. 

Також, коментуючи дані соціологів, Foreign Policy пише, що багато громадян можуть покинути свої країни, коли перспектива війни стане реальною. Їх міграція на захід буде набагато простішою, ніж це могло б бути, коли ці країни ще не були членами Європейського Союзу. Водночас існує попит з боку Західної Європи, яка стикається з дефіцитом населення і потребою в робочій силі.

"Якщо ці фактори не будуть враховані, ймовірність еміграції ставить під сумнів здатність цих країн охороняти східні кордони Європи", - написали журналісти. 

Днями командувач НАТО писав, що Естонія може стримувати напад росії пару тижнів.

 

РосіяЄвропавійна

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