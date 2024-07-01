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Естонія може стримувати напад росії пару тижнів – командувач НАТО

01 липня 2024, 19:29
Естонія може стримувати напад росії пару тижнів – командувач НАТО
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія могла б протистояти російському нападу протягом двох тижнів.

Поки підійшло б підкріплення у вигляді сил НАТО. 

Таку заяву зробив високопоставлений естонський командир, полковник Маті Тікерпуу, пише Business Insider.

Естонія, населення якої всього 1,4 мільйона осіб, заявляє, що її витрати на оборону в 2024 році становитимуть більше 3% ВВП. 

Це набагато більше, ніж внески більшості країн НАТО. У відсотковому відношенні до ВВП Таллін надав Україні більше військової допомоги, ніж будь-яка інша країна.

Проте американські, британські і французькі війська часто присутні на естонській тренувальній базі в 16 км від кордону з росією, що означає посилення підходу НАТО до регіону.

Взимку естонський полковник Тікерпуу заявив, що "нічого не можна виключати", коли йдеться про підготовку до можливого російського нападу. 

Війна в Україні дала Естонії певний досвід, який допоміг їй підготувати власні сили, додав він.

За словами військового, дрони і артилерія відіграватимуть центральну роль у будь-якому конфлікті. 

Разом з тим, росія все ще віддає перевагу масованим "м'ясним штурмам", а не використанню високоточної зброї.

Попри збільшення військових витрат, можливості збройних сил Естонії дуже обмежені. Армія не має основних бойових танків, а єдина діюча військова авіабаза поблизу Таллінна не має бойових літаків. 

Ще в 2022 році міністерство оборони Естонії оголосило про закупівлю шести реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва, які мають бути поставлені лише року.

Згідно з нещодавнім звітом естонської розвідки, рф планує розмістити майже 40 000 військовослужбовців поблизу кордону протягом наступних років. Ця цифра набагато перевищує чисельність збройних сил Естонії, які налічують 4200 військовослужбовців, хоча в країні налічується трохи менше 40 000 підготовлених резервістів, що є результатом політики призову до армії.

Але в березні США схвалили пакет оборонної допомоги на 228 мільйонів доларів для Естонії і її сусідів, Литви і Латвії, який спрямований на прискорену розбудову військової інфраструктури.

Також взимку балтійські країни домовилися побудувати нову лінію бункерної оборони вздовж їхнього спільного кордону з росією. А також резервні сили готові розгорнути додаткові засоби захисту, такі як міни і протитанкові піраміди "зуби дракона", в найкоротші терміни.

Естонія є частиною коаліції з шести країн, які будують "стіну з безпілотників", що захищає їхні кордони. Водночас країни попередили про наближення російських гібридних атак.

 
ЕстоніяВійна проти росії

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