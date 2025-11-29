Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Масована атака рф на Україну: світ закликає посилити тиск на москву

29 листопада 2025, 12:19
Масована атака рф на Україну: світ закликає посилити тиск на москву
джерело t.me/dsns
Усі лідери та дипломати наголошують, що сила, єдність і санкції залишаються ключовими для просування мирних зусиль і змушення москви припинити війну.

У ніч на 29 листопада росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну, випустивши десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по цивільних об’єктах, енергетичній мережі та критичній інфраструктурі. Внаслідок ударів загинули троє людей, десятки отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що головною метою атак стали енергооб’єкти та житлові будинки. Він закликав європейських партнерів ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів і наголосив на необхідності швидкого забезпечення України засобами ППО та іншою критичною підтримкою для протидії агресору.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав ніч "важкою", підкресливши, що росія продовжує реалізовувати свій "план війни" з двох пунктів: вбивати й руйнувати. Він також зазначив, що путін використовує окремих світових політиків як співучасників своєї агресії, нагадавши про приклад жахливого удару по дитячій лікарні "Охматдит" після візиту угорського прем’єра Віктора Орбана до москви.

Міжнародна спільнота висловила різку реакцію на напад.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала до критичної оцінки майбутнього візиту американської делегації до москви, назвавши дії кремля "підготовкою до наступного раунду мирних переговорів і вітанням кремлівського м’ясника для делегатів із США".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що росія продовжує тероризувати українців, і наголосив на необхідності максимального тиску на агресора та посилення підтримки України.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард підкреслила, що масовані удари свідчать про небажання кремля миру, і закликала країни світу посилити підтримку України та тиск на росію.

Усі лідери та дипломати наголошують, що сила, єдність і санкції залишаються ключовими для просування мирних зусиль і змушення москви припинити війну.

війнаШвеціяЛатвіяЕстоніяВолодимир ЗеленськийАндрій Сибігаросія окупанти

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється