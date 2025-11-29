Масована атака рф на Україну: світ закликає посилити тиск на москву

Усі лідери та дипломати наголошують, що сила, єдність і санкції залишаються ключовими для просування мирних зусиль і змушення москви припинити війну.

У ніч на 29 листопада росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну, випустивши десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по цивільних об’єктах, енергетичній мережі та критичній інфраструктурі. Внаслідок ударів загинули троє людей, десятки отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що головною метою атак стали енергооб’єкти та житлові будинки. Він закликав європейських партнерів ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів і наголосив на необхідності швидкого забезпечення України засобами ППО та іншою критичною підтримкою для протидії агресору.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав ніч "важкою", підкресливши, що росія продовжує реалізовувати свій "план війни" з двох пунктів: вбивати й руйнувати. Він також зазначив, що путін використовує окремих світових політиків як співучасників своєї агресії, нагадавши про приклад жахливого удару по дитячій лікарні "Охматдит" після візиту угорського прем’єра Віктора Орбана до москви.

Міжнародна спільнота висловила різку реакцію на напад.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала до критичної оцінки майбутнього візиту американської делегації до москви, назвавши дії кремля "підготовкою до наступного раунду мирних переговорів і вітанням кремлівського м’ясника для делегатів із США".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що росія продовжує тероризувати українців, і наголосив на необхідності максимального тиску на агресора та посилення підтримки України.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард підкреслила, що масовані удари свідчать про небажання кремля миру, і закликала країни світу посилити підтримку України та тиск на росію.

