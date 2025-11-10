Естонські розробники представили мініракету для перехоплення дронів

Створення Mark 1 було зумовлене досвідом війни в Україні, де застосування дорогих ракет для збиття численних дешевих БПЛА виявилося економічно неефективним.

Естонська компанія Frankenburg Technologies презентувала Mark 1 — компактну ракету класу «земля-повітря», створену спеціально для масового перехоплення безпілотників. Розробники називають її недорогою та «розумною» відповіддю на регулярні атаки дронів, зокрема типу Shahed, які використовує росія.

Про це повідомляє The Telegraph.

У Талліні в офісі з видом на аеропорт колишній високопосадовець Міноборони Естонії Кусті Салм демонстрував модель ракети розміром зі «багет» і заявив, що Mark 1 може стати ключовою технологією для захисту Європи в найближчі 5–10 років. «Ми не вибачаємося за те, що виробляємо зброю», — сказав Салм, додавши, що ракета розроблена саме для ураження російських дронів.

Технічні характеристики Mark 1 вражають своїм мініатюрним форматом: довжина — 65 см, максимальна швидкість — понад 1 200 км/год, робоча дальність — до 2 км. Вартість однієї ракети оцінюють приблизно в 50 тисяч доларів — у кілька десятків разів дешевше за класичні системи ППО, що робить її привабливою для масових закупівель і захисту від роїв недорогих дронів. Для порівняння, вартість однієї ракети Patriot — близько 4 млн доларів, а один Shahed коштує приблизно 20 тисяч доларів.

Mark 1 обладнана системою штучного інтелекту для самостійного розпізнавання й відстеження цілі. Після запуску ракета не потребує постійного зв’язку із землею, що, за словами розробників, робить її стійкою до радіоелектронного глушіння — однієї з тактик, якою користуються сучасні загарбники.

Створення Mark 1 було зумовлене досвідом війни в Україні, де застосування дорогих ракет для збиття численних дешевих БПЛА виявилося економічно неефективним. "Це не сталий підхід. Маємо новий тип війни, потрібен новий тип зброї", — пояснює Салм.

До проекту долучилися інженери з різних країн НАТО: серед них — Андреас Бапперт (один з авторів системи IRIS-T), колишній інженер MBDA UK, що працював над ракетою Spear III, а також група фахівців із Латвії, відповідальних за аеродинаміку. Команда визнає, що найскладніше — умістити боєголовку, паливо й сенсори в компактному корпусі, але запевняє: їхня мета — масове виробництво.

Вже відкрито два заводи в країнах НАТО, які, за планом компанії, можуть випускати сотні Mark 1 щодня. Розробники наголошують, що Mark 1 — не ідеальна система: її обмежують дальність та робота в екстремальних погодних умовах. Водночас вони представляють її як «не розкішну, а просту» техніку, здатну дешево і швидко нейтралізувати значну частину загроз від дронів.

Mark 1 позиціонується як частина ширшої концепції масових, доступних засобів ППО, здатних захищати інфраструктуру і населені пункти від дешевих безпілотників і роїв. Frankenburg Technologies вважає, що саме такі системи з часом стануть центральними для оборони західних країн від повітряної агресії.