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Пентагон анонсував пакет військової допомоги Україні на $2,3 млрд

02 липня 2024, 18:33
Пентагон анонсував пакет військової допомоги Україні на $2,3 млрд
джерело glavcom
До нього увійдуть боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

Незабаром США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на 2,3 млрд доларів. 

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим у Вашингтоні, пише Associated Press.

Новий пакет включатиме протитанкову зброю, перехоплювачі і боєприпаси для систем Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

"Ця заява була зроблена під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умерова з Остіном у Пентагоні. Це стало рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу в боротьбі з російськими військами в Донецькій області", – зазначає видання. 

Сьогодні також стало відомо, що до саміту НАТО оголосимо про нові рішення щодо ППО для України.

 

війна в УкраїніСШАпідтримка України

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