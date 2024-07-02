Пентагон анонсував пакет військової допомоги Україні на $2,3 млрд
Незабаром США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на 2,3 млрд доларів.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим у Вашингтоні, пише Associated Press.
Новий пакет включатиме протитанкову зброю, перехоплювачі і боєприпаси для систем Patriot та інших систем протиповітряної оборони.
"Ця заява була зроблена під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умерова з Остіном у Пентагоні. Це стало рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу в боротьбі з російськими військами в Донецькій області", – зазначає видання.
Сьогодні також стало відомо, що до саміту НАТО оголосимо про нові рішення щодо ППО для України.