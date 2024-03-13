Трамп "несповна розуму". Але "ми його любимо", кажуть рупори кремля – Джулія Девіс

Пропагандони кремля вже потішаються, як Трамп відмовиться допомагати Україні, коли стане президентом. Вони натужно мріють, як зітруть Україну з лиця землі й подарують Карпати Орбану за роль посередника між путіним і Трампом. Про це пише дослідниця російської телевізійної пропаганди Джулія Девіс на сторінці Центру аналізу європейської політики.

Суперечлива поїздка угорського лідера до США призвела до зловісних звісток для України й ейфорії в москві. Після зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 10 березня вирішив деталізувати, за його словами, план колишнього президента США щодо припинення війни в Україні за 24 години.

Як вже давно підозрювали російські експерти та аналітики, цей план є лише наміром припинити американську допомогу Україні в надії на те, що конфлікт між наділеним владою загарбником і його жертвою врешті-решт вичерпається.

Орбан сказав: "[Трамп] не дасть ні копійки на українсько-російську війну. Саме тому війна закінчиться". Він додав: "Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі не зможуть фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться".

Угорський лідер, який все ще не оговтався від того, що його проігнорували на саміті Європейського Союзу 1 лютого, на якому було вирішено надати Україні допомогу в розмірі 54 мільярдів доларів, припустив, що дії Трампа призведуть до перемир'я. Залишення України без західної допомоги врешті-решт змусить її капітулювати. Хоча про подальше розчленування України не згадувалося, кремль дав зрозуміти, що має більші амбіції за межами вже захоплених ним земель.

Жахи російської окупації та відверто геноцидні наміри її рупорів, що фінансуються державою, щодо українців не отримали жодної згадки.

Вкрай незвично для глави іноземного уряду зустрічатися з колишнім президентом, та ще й в обхід адміністрації США.

Навіть російські шанувальники Трампа вважали таку домовленість досить зухвалою. Під час вечірнього ефіру державної телепрограми "60 хвилин" 11 березня депутат Державної думи Лєонід Калашніков дивувався з того, що Трамп поводиться так спокійно, ніби йому байдуже.

Описавши Трампа як "ненормального", російський законодавець заявив, що експрезидент США "поводиться як росіянин", навівши як приклад нещодавній візит Орбана.

Калашников заявив: "Я фанат Трампа, з огляду на інтереси моєї країни". Він висловив вдячність за чотирирічну відстрочку, яку, за його словами, президентство Трампа надало росії, що дозволило їй підготуватися до розширеного вторгнення в Україну. У цьому немає нічого незвичайного – законодавці та експерти з питань зовнішньої політики часто говорять про свою прихильність до Трампа як до "руйнівника Америки".

Під час ранкового ефіру програми "60 хвилин" 11 березня ведуча Ольга Скабєєва посміхалася і зловтішалася з того, що Орбан розкрив "таємний план Трампа". Під веселу мелодію в репортажі зазначалося, що республіканці з партії "Зробимо Америку знову великою" (MAGA) в Конгресі США вже допомагають Трампу в реалізації його плану, блокуючи американську допомогу молодій демократії.

Скабєєва сказала: "Якщо Трамп виграє вибори, він не дасть Україні ні копійки". Вона процитувала слова Орбана про те, що після того, як Америка припинить допомогу Україні, європейці наслідуватимуть її приклад, і конфлікт вирішиться сам собою. Скабєєва зазначила: "Ця схема нас влаштовує".

Після згадки про нібито намір Трампа реструктуризувати будь-яку потенційну допомогу Україні як борг, який доведеться повертати, Скабєєва блиснула кривою посмішкою і неконтрольовано захихотіла. Навіть прихильники колишнього президента в москві підозрюють, що це не серйозна пропозиція, а лише фіговий листок, який приховує його байдужість до майбутнього України і тактику зволікання щодо країни, яка перебуває у стані війни, де зволікання призводить до нових смертей і страждань.

Нещодавні натяки Папи Франциска на переговори не викликали нічого, окрім презирства з боку найвідомішого російського пропагандиста, ведучого державного телебачення Владіміра Соловйова (незважаючи на пропозицію Папи, щоб Україна "продемонструвала мужність виставити білого прапора").

Він був більш схильний підлабузнюватися до запевнень Орбана, що Трамп просто планує відмовитися від України, дозволивши кремлю стерти її з лиця землі. Готуючись до нового авторитарного світу, де демократичні норми застаріли, Соловйов запропонував росії відмовитися від мови, що вказує на демократію, або навіть перестати використовувати відповідні терміни.

Під час ефіру програми "Вечір з Владіміром Соловйовим" 11 березня політолог Сєргєй Міхєєв висловив гіпотезу, що під час можливого другого терміну Трампа Орбан може стати офіційним посередником між Трампом і путіним. Міхєєв вважає, що у такий спосіб Угорщина отримає безцінну позицію глобального впливу.

Припускаючи, що повернення Трампа до Білого дому означатиме неминуче падіння України, Соловйов додав, що Угорщина також розширить свої кордони, отримавши в подарунок українські Карпати – люб'язно подаровані як Трампом, так і путіним.

Експерти в студії голосно розсміялися, але Соловйов похитав головою і підкреслив: "Я зовсім не жартую".

Джерело: CEPA