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У США немає грошей для України. Вона має відмовитися від НАТО – сенатор-республіканець

06 травня 2024, 09:35
У США немає грошей для України. Вона має відмовитися від НАТО – сенатор-республіканець
Фото: Укрінформ
Республіканці бідкаються, що Америка і так вже у боргах.

У США немає грошей на те, щоб давати їх Україні, адже Америка сама по вуха у боргах.

Про це заявив сенатор-республіканець Ренд Пол, якого цитує видання The Hill.

"Моя основна причина проти надсилання грошей в Україну полягає в тому, що у нас немає грошей. Гроші треба брати в борг. Отже, ви знаєте, ми винні Китаю трильйон доларів, вони купили наш борг на трильйон доларів. Нам доводиться фактично позичати гроші в Китаю, щоб відправити їх в Україну", – каже республіканець.

Він також висловив думку, що Україні варто відмовитися від курсу на членство в НАТО та виміняти це як поступку на припинення війни.

"Це єдине, що насправді є в України, про що вони можуть вести переговори. Я думаю, що вони могли б домовитися про виведення військ. Немає гарантії, що росіяни виведуть війська, але це те, що варто запропонувати", – переконаний Ренд Пол.

СШАвійна в Україніросія окупантисенатори

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