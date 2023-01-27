Литва відправила в Україну протидронові системи, електрогенератори та інше обладнання

Литовська Служба охорони державного кордону (СОДК) відправила в Україну три мікроавтобуси з обладнанням для блокування дронів, електрогенераторами, комплектами теплого одягу та безконтактними термометрами.

Про це повідомляє DELFI.lt.

За даними DELFI.lt, литовські прикордонники передадуть своїм колегам п'ять систем SkyWiper (EDM4S) для блокування дронів (разом із комплектуючими), три бензинові електрогенератори RS 7541 PAE у повній комплектації, 2345 предметів форми одягу прикордонної служби - комплектів теплої нижньої білизни та 864 безконтактні термометри KI-8271.

Як зазначила СОДК, антидронне обладнання для України у виробника NT Service придбала громадська організація Mēlyna Geltona (Синє-Жовте).

Ця партія допомоги, за інформацією DELFI.lt​​​​​​​, укомплектована за проханням військовослужбовців України.

Видання нагадало, що минулого року литовські прикордонники також відправляли своїм колегам в Україні вантажі з різним обладнанням та речами, серед яких були електрогенератори, професійні радіостанції, удароміцні планшетні комп'ютери, прилади для вимірювання радіації, індивідуальні дозиметри, сухі пайки, комплекти та предмети польової форми співробітників СОДК.

Раніше повідомлялось, що Литва виділить 40 млн євро для Збройні Сили України.