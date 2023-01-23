Литва виділить 40 млн євро для ЗСУ
Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.
"Цього року Литва інвестує до 40 мільйонів євро на закупівлю для підтримки українських військових", - написав він.
За його словами, кошти підуть на закупівлю антидронів, оптики, тепловізорів, безпілотників.
"Також 2 мільйони євро буде перераховано до Міжнародного фонду Британії для фінансування закупівель важкого озброєння", - додав міністр.
Нагадаємо, ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України.