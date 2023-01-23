ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України – ЗМІ
Про це повідомляє Reuters.
Домовленість про сьомий транш допомоги була досягнута під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі.
За словами дипломата ЄС, пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро був схвалений разом з додатковими 45 мільйонами на нелетальне обладнання для військової тренувальної місії Євросоюзу в Україні.
Два інших джерела після переговорів міністрів за зачиненими дверима підтвердили цю інформацію.
Як повідомлялося, Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.
Досі Угорщина, яка сама не надає Україні ніякого озброєння, утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру і не блокувала цю підтримку.
Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро