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ПОЛІТИКА

ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України – ЗМІ

23 січня 2023, 17:56
ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України – ЗМІ
Фото: google.com
Європейський Союз у понеділок схвалив сьомий транш у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Домовленість про сьомий транш допомоги була досягнута під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі.

За словами дипломата ЄС, пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро був схвалений разом з додатковими 45 мільйонами на нелетальне обладнання для військової тренувальної місії Євросоюзу в Україні. 

Два інших джерела після переговорів міністрів за зачиненими дверима підтвердили цю інформацію.

Як повідомлялося, Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Досі Угорщина, яка сама не надає Україні ніякого озброєння, утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру і не блокувала цю підтримку.

Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро

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