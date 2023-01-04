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На Australian Open зберуть гроші для України

04 січня 2023, 15:06
На Australian Open зберуть гроші для України
Джерело: twitter.com/AustralianOpen
Організатори Відкритого чемпіонату Австралії Australian Open з тенісу проведуть благодійну акцію перед стартом турніру.

Про це повідомляють організатори.

Напередодні змагань у Мельбурні відбудуться кілька виставкових поєдинків під назвою Tennis Plays for Peace, у яких візьмуть участь відомі тенісисти Карлос Алькарас, Рафаель Надаль, Олександр Звєрєв, Френсіс Тіафо, Алекс де Мінор, Коко Гофф, Марія Саккарі та інші.

Квиток на благодійну подію коштуватиме 25 доларів для дорослих та 5 – для дітей, а всі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу українцям.

Зазначимо, що у турнірі Tennis Plays for Peace на корт вийде 98-річний українець Леонід Станіславський, який зіграє проти австралійця Генрі Янга.

Australian Open-2023 пройде у Мельбурні з 16 по 29 січня. Це перший турнір Великого шолома у новому сезоні.

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабної війни українці зібрали через "банки" monobank 10,6 мільярда гривень на благодійні цілі.

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