ПОЛІТИКА

Суд у США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити виплати іноземної допомоги

06 вересня 2025, 19:59
Суд у США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити виплати іноземної допомоги
Фото: Yahoo Finanzas
Суд постановив, що Білий дім не мав права блокувати кошти, які були схвалені Конгресом.

В США апеляційний суд округу Колумбія підтвердив рішення суду нижчої інстанції, яким було визнано незаконним призупинення іноземної допомоги адміністрацією президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Суд постановив, що Білий дім не мав права блокувати кошти, які були схвалені Конгресом. Йдеться про фінансування проєктів на суму 11 мільярдів доларів, які адміністрація Трампа зобов’язана відновити до завершення терміну їх використання у вересні.

З дев’яти суддів лише один висловив окрему думку, заявивши про готовність скасувати рішення попередньої інстанції. Він був призначений до суду під час другого президентського терміну Трампа.

Наприкінці серпня адміністрація Трампа вже подала термінову апеляцію до Верховного суду США, намагаючись заблокувати виплату $12 млрд іноземної допомоги.

Раніше, 13 серпня, Федеральний апеляційний суд скасував судову заборону, яка зобов’язувала Держдепартамент продовжувати виплати. Це рішення тоді вважалося перемогою президента.

Нагадаємо, що 20 січня 2025 року, відразу після інавгурації на другий термін, Дональд Трамп призупинив на 90 днів фінансування всієї іноземної допомоги, а згодом взагалі скасував її. Президент неодноразово називав виділення коштів іншим країнам "марнотратством".

судДональд ТрампСШАдопомога

