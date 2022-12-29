Понад 10 мільярдів гривень з 24 лютого зібрали українці через "банки" monobank
29 грудня 2022, 20:08
ua.news
Від початку повномасштабної війни українці зібрали через «банки» monobank 10,6 мільярда гривень на благодійні цілі.
Про це пише Forbes.
У mono "банках" благодійних фондів зібрали 3,7 мільярда гривень, українські волонтери акумулювали у своїх "банках" 6,8 мільярда гривень, а благодійний кешбек становив 78,1 мільйона гривень.
14 жовтня до Дня захисників і захисниць фандрейзингова платформа UNITED24, monobank та Ігор Лаченков оголосили благодійний збір. Вони планували зібрати кошти на комплекс боротьби з дронами, які останнім часом активно атакують Україну.
За два дні українці зібрали майже 153 мільйони гривень на комплекси боротьби з дронами "Ловець шахедів".