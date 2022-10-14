Українці за вісім годин зібрали 100 мільйонів на системи протидії дронам
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"100 млн грн за 8 годин збору Олега Гороховського, Ігоря Лаченкова та UNITED24 на "Ловця Шахедів". Це неймовірний результат. Дякую кожному. Ви робите велику справу! Не зупиняймося, продовжуємо збір. Потрібно ще більше систем протидії ворожим дронам для потужної охорони критичної інфраструктури країни", - написав Федоров.
"100 мільйонів гривень за 8 годин! Це як взагалі називається?! Це диво?! Ні!!! Це крутість Українців, помножена на ненависть до ворога та зведена до ступеня любові та поваги до ЗСУ. А ми продовжуємо збiр!", - написав співзасновник monobank Олег Гороховський.
Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.
Раніше повідомлялось, що Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV.
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