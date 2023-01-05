Українцям у Франції видаватимуть картки з грошима на перший час

Для українських біженців у Франції готують нововведення – новоприбулим видаватимуть спеціальні банківські картки із коштами.

Про це повідомляє ibsintelligence.com.

Повідомляється, що французький стартап банківських послуг Welcome.Place уклав угоду з фінськими PayTechs Enfuce та Epassi, а також із платіжним гігантом Visa, щоб запустити картки для українських біженців, які прибувають до Франції.

У рамках "Привітального пакету" біженці отримають картку Visa, на яку попередньо будуть нараховані кошти для полегшення витрат на низку товарів та послуг протягом перших тижнів перебування у Франції.

Програма зможе віддалено встановлювати повний контроль над витратами по кожній карті, включаючи те, де і як її можна використовувати, з повним відстеженням та моніторингом того, як витрачаються гроші.

Після завершення пілотного проєкту буде підписано масштабніший контракт, щоб розширити карткову програму для більшої кількості біженців.

"Прискорення доступу до основної грошової системи покращує перспективи відновлення життя в нових умовах, і тому Visa пишається тим, що працює з Enfuce над створенням програми Welcome.Place для тих, хто постраждав від вимушеного переселення", – сказала представниця компанії Visa Кетрін Браун.

Раніше повідомлялось, що Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.