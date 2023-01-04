Макрон пообіцяв Зеленському передати колісні танки AMX-10 RC
04 січня 2023, 20:07
Еммануель Макрон. Фото: Reuters
Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.
Про це повідомляє BFM TV.
Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.
За повідомленням Reuters, після закінчення розмови двох лідерів представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція надішле Україні легкі колісні танки AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.
Нагадаємо, Макрон зазначав, що Франція планує на початку 2023 року передати Україні партію зброї, до якої можуть увійти артилерійські установки.