Макрон пообіцяв Зеленському передати колісні танки AMX-10 RC

Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.

За повідомленням Reuters, після закінчення розмови двох лідерів представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція надішле Україні легкі колісні танки AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.