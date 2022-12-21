Макрон анонсував нові гаубиці Caesar для України

Франція поставила Україні ракетні установки та зброю, а на початку наступного року надішле ще більше.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон,з посиланням на France 24.

"В останні дні Франція надіслала Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale (батареї протиповітряної оборони) та обладнання", - сказав Макрон.

Він додав, що співпрацює з міністром збройних сил Себастьєном Лекорнем, щоб знову доставити корисну зброю та боєприпаси у першому кварталі 2023 року українцям для захисту.

Заплановані поставки включають нові мобільні артилерійські установки Caesar, проте Макрон не навів точних цифр.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія направить Україні черговий пакет військової допомоги.