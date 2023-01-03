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Президент Франції та прем’єр Швеції наголосили на підтримці України

03 січня 2023, 17:11
Президент Франції та прем’єр Швеції наголосили на підтримці України
Джерело: ukrinform.ua
Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пообіцяв продовжувати підтримку України на тлі її повномасштабної війни з росією.

Про це повідомляє  Reuters.

"Ми обговоримо нашу рішучість продовжувати реагувати на російську агресію проти України, оскільки настає зима і українці потребують нашої підтримки більше, ніж будь-коли", – сказав Макрон у дворі Єлисейського палацу перед робочим обідом зі шведським лідером.

"Перемога України є екзистенціальною для Європи і для всього світу", – заявив своєю чергою Крістерссон, який наголосив на важливості реагування ЄС на енергетичну кризу, що виникла внаслідок війни в Україні.

Глава шведського уряду у вівторок здійснив свій перший візит до Парижа з часу початку головування Швеції в Раді ЄС 1 січня.

Нагадаємо, у своїй новорічній промові президент Франції заявив, що Париж буде підтримувати Україну до її перемоги.

"Протягом наступного року ми будемо незмінно на вашому боці. Ми будемо допомагати вам до перемоги і ми будемо разом будувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу", – наголосив тоді Макрон.

Нагадаємо, що сьогодні французькі журналісти у прямому ефірі потрапили під ракетний обстріл Краматорська росіянами.

ФранціявійнаШвеціядопомогапідтримка

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