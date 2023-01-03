Французькі журналісти у прямому ефірі потрапили під ракетний обстріл Краматорська росіянами

Команда злякалася, але ніхто не поранений

Журналісти із Франції під час прямого включення потрапили під ракетний обстріл Краматорська росіянами. Ефір показали у програмі Quotidien.

Трансляцію з Краматорська вів журналіст Поль Гасьє. Під час ефіру в студії був міністр економіки Франції Брюно Ле Мер. Коли кореспондент почав говорити зі студією, російська ракета поцілила приблизно за кілометр від них. Вибух встиг потрапити у кадр. Журналісти зорієнтувалися і лягли на землю.

Пізніше журналісти знову увімкнулися в ефір і розповіли про пережите. Команда злякалася, але ніхто не поранений.