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ПОЛІТИКА

Французькі журналісти у прямому ефірі потрапили під ракетний обстріл Краматорська росіянами

03 січня 2023, 12:10
Французькі журналісти у прямому ефірі потрапили під ракетний обстріл Краматорська росіянами
Французький журналіст під обстрілом Краматорська
Команда злякалася, але ніхто не поранений

Журналісти із Франції під час прямого включення потрапили під ракетний обстріл Краматорська росіянами. Ефір показали у програмі Quotidien.

Трансляцію з Краматорська вів журналіст Поль Гасьє. Під час ефіру в студії був міністр економіки Франції Брюно Ле Мер. Коли кореспондент почав говорити зі студією, російська ракета поцілила приблизно за кілометр від них. Вибух встиг потрапити у кадр. Журналісти зорієнтувалися і лягли на землю.

Пізніше журналісти знову увімкнулися в ефір і розповіли про пережите. Команда злякалася, але ніхто не поранений.

 


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