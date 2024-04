ATACMS не є срібною кулею, але вони стануть навантаженням для російської ППО – The Telegraph

Ракети ATACMS, які вже використовують українські військові, змушують росіян переглянути безпеку літаків на своїх авіабазах.

Минулого тижня Сполучені Штати таємно відправили Україні ракети ATACMS з дальністю ураження 300 кілометрів. Українські військові майже одразу застосували цю систему для удару по аеродрому в Криму та позиціях російських військ. Ракети великої дальності із Заходу дозволять Україні "набагато сильніше впливати на хід війни", заявив адмірал Тоні Радакін, командувач британських збройних сил. Майже рік британські ракети Storm Shadow та їхні французькі аналоги Scalp-EG були улюбленою зброєю для завдання глибоких ударів по росії.

А коли крилаті ракети повітряного базування почали прибувати на поле бою в травні 2023 року, українські військові виявили цілу низку нових російських цілей глибоко в тилу ворога. Позиції, в тому числі військові кораблі, мости та склади боєприпасів, які колись вважалися безпечно недосяжними для українського вогню, раптом виявилися вразливими.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Вона [ракета ATACMS] перебуває у зоні ураження лише близько 30 секунд, і ви повинні дуже швидко запустити щось у відповідь, а це не легка ціль", — пояснив Джастін Крамп, виконавчий директор компанії стратегічної розвідки Sibylline і додав, що "це створить значне навантаження на російські засоби протиповітряної оборони".

Для того, щоб покрити всю лінію фронту і 250 км за нею, українським військам знадобиться лише 10 комплексів ATACMS, вважає The Telegraph. Вашингтон публічно не оголосив, скільки балістичних ракет він поставив Україні, окрім того, що Джейк Салліван, радник із національної безпеки США заявив, що це "значна" кількість. Газета The New York Times зазначала, що США надіслали Україні понад сотню ракет ATACMS.

"Крім того, хоча США, схоже, віддають перевагу тому, щоб зброя, яку вони постачають, використовувалася на українській землі, своєю присутністю вона також змушує росіян переглянути безпеку літаків на інших авіабазах", — сказав доктор Сідхарт Каушал з Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень.