Україна отримала від США понад 100 далекобійних ракет ATACMS – NYT

ATACMS були частиною поставки озброєння Україні в березні вартістю $300 млн.

Україна отримала від США понад 100 ракет далекого радіусу дії ATACMS. Вони були частиною пакету військової допомогу на суму $300 мільйонів, який Україна отримала у березні цього року.

Газета The New York Times із посиланням на американського високопосадовця пише, що вони були частиною пакету військової допомоги на $300 мільйонів, який Україна отримала у березні цього року. Збройні сили України застосували їх двічі — 17 квітня для удару по аеродрому в ДжанкоїГУР назвав перелік знищеної техніки росіян після удару по авіабазі "Джанкой" у Криму у Криму та 23 квітня для удару по росіянах в окупованому Бердянську.

Деталі другого удару не відомі, а от щодо першого, то Головне управління розвідки Міноборони України називало перелік знищеної техніки росіян після удару по авіабазі "Джанкой" — це 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила передачу ракет дальнього радіусу дії.

"Цього місяця Сполучені Штати надали Україні ракети ATACMS дальнього радіусу дії за дорученням президента Джо Байдена. Це ще один сигнал, що наша відданість справі захисту України непохитна", - розповіла Брінк у соцмережі Х.

За даними газети, ракети ATACMS також включили до пакета допомоги на $61 мільярд, який президент США Джо Байден підписав вчора, 24 квітня. Кількість ракет у новому пакеті допомоги не розголошували.