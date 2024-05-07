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ЄС введе обмеження на перевалку російського зрідженого газу у блоці, але не заборонить СПГ ‒ The Guardian

07 травня 2024, 13:55
ЄС введе обмеження на перевалку російського зрідженого газу у блоці, але не заборонить СПГ ‒ The Guardian
Блок також хоче заборонити нові інвестиції для будівництва СПГ-терміналів у російській Арктиці.

Проєкт 14-го пакету санкції Європейського союзу проти росії пропонує ввести обмеження на товари та послуги, пов’язані з російським зрідженим (скрапленим) природним газом.

Про це пише The Guardian. 

Європейська комісія хоче запровадити обмеження на перевалку СПГ в ЄС, щоб зупинити експорт російського газу до країн, що не входять до ЄС, через порти блоку.

Євросоюз також хоче заборонити нові інвестиції, товари та послуги для будівництва терміналів для зрідженого газу у російській Арктиці. 

Проте пропозиції не містять заборони на російський СПГ, який, на відміну від левової часкти трубопровідного газу, продовжує імпортуватися до ЄС”, ‒ зазначає видання.

Євросоюзвійна в Україніскраплений газросія-агресор

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