ЄС введе обмеження на перевалку російського зрідженого газу у блоці, але не заборонить СПГ ‒ The Guardian
Проєкт 14-го пакету санкції Європейського союзу проти росії пропонує ввести обмеження на товари та послуги, пов’язані з російським зрідженим (скрапленим) природним газом.
Про це пише The Guardian.
Європейська комісія хоче запровадити обмеження на перевалку СПГ в ЄС, щоб зупинити експорт російського газу до країн, що не входять до ЄС, через порти блоку.
Євросоюз також хоче заборонити нові інвестиції, товари та послуги для будівництва терміналів для зрідженого газу у російській Арктиці.
“Проте пропозиції не містять заборони на російський СПГ, який, на відміну від левової часкти трубопровідного газу, продовжує імпортуватися до ЄС”, ‒ зазначає видання.