Пентагон підтвердив, що США таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS

Про кількість наданих ракет невідомо.

Сполучені Штати Америки таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це заявив представник Пентагону Гаррон Гарн, повідомляє Reuters.

ATACMS прибули до нашої держави на початку цього місяця відповідно до вказівки президента США Джо Байдена щодо березневого пакета допомоги.

Про кількість наданих ракет невідомо.

На рішення США надати Києву такі ракети вплинуло використання росією балістичних ракет дальнього радіусу дії від КНДР, а також масовані російські обстріли української критичної інфраструктури.

За інформацією агентства, американські військові почали закуповувати ракети у компанії Lockheed Martin. Кошти на ракети вдалося знайти у березні цього року.