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ПОЛІТИКА

Перевага росії в Україні зменшується – FT

26 квітня 2024, 15:25
Перевага росії в Україні зменшується – FT
Інтенсивність боїв перевищує можливості росії щодо поповнення запасів навіть за високих темпів виробництва і стримує більш значне просування вперед.

Після того, як цього тижня Конгрес США схвалив довгоочікувану військову допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів, росія зловтішалася, що передове західне озброєння не зможе переломити хід подій на полі бою. Два високопоставлені представники української розвідки сказали, що вони очікують, що росія почне новий широкомасштабний наступ наприкінці травня або червні. Однак, на думку представників західних оборонних відомств та аналітиків, завдяки допомозі США Україна може виявити недоліки, притаманні російській армії, яка намагається знищити Україну за допомогою неякісних боєприпасів і великої, але погано навченої армії.

Про це пише Financial Times.

"Допомога не зведе нанівець переваги росії цього року, але вона дасть змогу українським силам захищати позиції контрбатарейним вогнем і може бути використана для сповільнення або зупинки російського просування", — каже старша наукова співробітниця  Фонду Карнеґі за міжнародний мир Дара Массікот, яка вивчає російську армію.

Завдяки рекордним витратам на оборону цього року в розмірі 10,8 млрд рублів (118,5 млрд доларів) — 6% ВВП — російська збройова промисловість збільшила виробництво в кілька разів, а заводи працюють цілодобово. Однак ці цифри приховують нездатність москви перетворити вогневу міць на значний прорив, що, на думку російських експертів, можна зробити тільки за допомогою більш досконалої зброї.

До осені 2022 року росія випускала до 60 тисяч снарядів на день. Ця кількість скоротилася приблизно до 10 тисяч на день і включає поставки з Північної Кореї та Ірану, зазначає Financial Times. Це зменшення темпів стрільби показує, що інтенсивність боїв перевищує можливості росії щодо поповнення запасів навіть за таких високих темпів виробництва і стримує більш значне просування вперед.

Згідно з доповіддю, опублікованою цього тижня Центром стратегічних і міжнародних досліджень, росії необхідно виробляти 3,6 млн снарядів на рік, щоб підтримувати поточний темп стрільби. Однак міністерство оборони росії  визнало, що може виробляти лише половину з 4 млн снарядів 152-мм калібру і 1,6 млн снарядів 122-мм калібру, які, згідно з оцінками путінських військових, необхідні для подолання української оборони.

війнадопомога Україніросія загроза

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