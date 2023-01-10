The Guardian: росіяни хакерськими атаками намагалися зірвати аукціон Бенксі зі збору коштів для України

Всесвітньо відомий британський вуличний художник Бенксі виставив на продаж через сайт благодійного фонду 50 своїх малюнків

Перешкодити проведенню онлайн-аукціону робіт британського художника Бенксі для збору коштів на допомогу Україні, намагалися росіяни, пише The Guardian.

Бенксі, всесвітньо відомий графіті-художник, оголосив про аукціон 50 своїх малюнків-трафаретів через сайт благодійного фонду Legacy of War Foundation для збору коштів на підтримку друзів в Україні.

Шанувальники повинні були зареєструватися в Інтернеті, щоб отримати принти, які зображують мишу, що ковзає по стінці коробки з написом «КРИХКЕ». Один принт коштує 5 000 фунтів стерлінгів.

За даними Legacy of War, виникла проблема з масовими шахрайськими реєстраціями з росії.

“Сайт отримав понад 1 мільйон запитів на реєстрацію (і 3500 “ворожих атак” з російських IP-адрес), тому ми нині цінуємо ваше терпіння", - заявили у фонді, додавши, що незабаром проінформують успішних заявників.