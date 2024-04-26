Литва і Польща можуть створити логістичний центр для боєприпасів HIMARS

Крім цього Литва і Польща обговорюють спільні закупівлі ракет.

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував Польщі тісніше співпрацювати з питання розширення оборонного потенціалу, створивши регіональний центр логістики для боєприпасів HIMARS і спільно беручи участь в оборонних закупівлях.

Про це повідомляє LNK.

"Ми говорили про можливу співпрацю в галузі оборонної промисловості. Ми знаємо, що наш південний сусід, Польща, безумовно, є прикладом того, як потрібно реагувати на геополітичні ризики навколо нас. І ваш приклад фінансування оборони з 4% валового внутрішнього продукту, безумовно, надихає всіх нас", - заявив він.

За словами Науседи, у Литві зараз обговорюється питання про збільшення фінансування національної оборони.

"Ми говорили, зокрема, про системи HIMARS, оскільки і Литва, і Польща планують придбати ці системи. Вони вже придбали їх, але мають намір придбати ще більше в майбутньому. Особливо з огляду на те, що в Польщі є плани з виробництва боєприпасів, ми хотіли б співпрацювати. І моя пропозиція була саме в цьому напрямку - створення регіонального логістичного центру", - сказав президент.

Крім цього Литва і Польща обговорюють спільні закупівлі ракет.

"Ми могли б узяти участь у спільних закупівлях (ракет, - ред.). Це був би дуже конкретний приклад того, як наші міцні зв'язки у сфері військового співробітництва можна вивести на нові рубежі", - сказав Науседа.

Польща останніми місяцями активно закуповує озброєння, щоб зміцнити свою оборону на тлі геополітичної напруженості в регіоні. Серед основних покупок: танки Abrams у США, реактивні системи залпового вогню HIMARS у США, ЗРК Patriot, дрони турецького виробництва, південнокорейські танки K2.