США і росія ведуть переговори: що відомо про візит Віткоффа

Переговори все ще тривають.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф дійсно перебуває у москві на зустрічі з російським диктатором владіміром путіним. Це ще один крок до мирної угоди.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"Я можу підтвердити, що пан Віткофф перебуває в росії для прямих контактів із кремлем і владіміром путіним. Це ще один крок у переговорному процесі щодо припинення вогню та остаточної мирної угоди в росії та на Україні", - заявила Левітт.

Однак вона зауважила, що переговори все ще тривають, тому не буде випереджати заяви Дональда Трампа або його команди.

"Я думаю, що президент ясно дав зрозуміти, що він постійно розчаровується в обох сторонах цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії закінчилися. Він хоче, щоб війна закінчилася. Ми вважаємо, що у нас є важелі впливу на переговори про укладення мирної угоди, і ми збираємося їх використовувати, і президент сповнений рішучості довести справу до кінця",- сказала вона.

Сьогодні Віткофф перебуває з візитом у росії, де він вже зустрівся з послом рф з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Також ЗМІ повідомили, що у нього почалась зустріч з путіним.