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ПОЛІТИКА

Литва виділяє €30 мільйонів на військову допомогу Україні

11 квітня 2025, 21:05
Литва виділяє €30 мільйонів на військову допомогу Україні
Фото: з вільного доступу
Загалом, за словами очільниці литовського Міноборони, країна вже зобовʼязалась надати Україні військової допомоги на 110 мільйонів євро у 2025 році, й це число має зрости до мінімум 200 мільйонів.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 11 квітня Литва зобовʼязалась виділити 30 мільйонів євро на різні формати військової допомоги Києву.

Про це на Х написала міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шакалієне, 20 мільйонів євро литовського внеску підуть на ініціативу Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України – на додаток до вже виділених 13 мільйонів.

Ще 7 мільйонів євро Литва надасть для захисту України від дронів – зокрема для протидронових рушниць і засобів РЕБ малого радіусу дії.

Решта коштів будуть реалізовані через очолювану Литвою коаліцію з розмінування, яка протягом 2025 року зобовʼязалась підготувати й оснастити 7 українських батальйонів.

Загалом, за словами очільниці литовського Міноборони, країна вже зобовʼязалась надати Україні військової допомоги на 110 мільйонів євро у 2025 році, й це число має зрости до мінімум 200 мільйонів.

Загалом же під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 11 квітня держави-учасниці пообіцяли Україні збільшити військову допомогу на загальну суму 21 млрд євро.

війнаЛитвадопомога Україні

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