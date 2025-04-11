Французький прем'єр закликав ЄС не заміняти США на Китай у торгових відносинах

Байру також закликав держави Європейського Союзу залишатися єдиними в умовах глобальної торговельної напруженості.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що наївно і небезпечно вважати, що Китай може замінити Сполучені Штати як основного торговельного партнера.

Про це повідомляє Reuters, наводячи його слова.

Байру також закликав держави Європейського Союзу залишатися єдиними в умовах глобальної торговельної напруженості. "Ідея замінити Сполучені Штати Китаєм є не тільки помилковою, але й дуже небезпечною", — підкреслив він.

Французький прем'єр наголосив, що ЄС повинен продемонструвати солідарність, особливо в умовах невизначеності, спричиненої політикою президента США Дональда Трампа. "Коли президент Сполучених Штатів підвищує тарифи, це спричиняє землетрус, але коли через 48 годин ці тарифи знижуються — це ще один землетрус", — зазначив Байру.

Раніше прем'єр Іспанії Педро Санчес виступив за більш збалансовані відносини між Європейським Союзом і Китаєм, наголосивши на важливості переговорів для врегулювання розбіжностей і посилення співпраці у сферах, що є спільними інтересами. Він також закликав ЄС переглянути свої відносини з Китаєм на тлі глобальних економічних потрясінь, викликаних рішенням США ввести нові тарифи.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.

7 квітня, стало відомо, що Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%. Він також хоче, щоб Європа заплатила репарації за минулі роки.

9 квітня Трамп оголосив 90-денну паузу у митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

Загальний розмір мит на імпорт китайських товарів до США становить 145%.

Китай у свою чергу підвищить мита на всі американські товари з 84% до 125%. Таке рішення почне діяти з 12 квітня.