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Трамп зупинив мита на 90 днів для всіх країн, але Китаю підняв до 125%

09 квітня 2025, 21:11
Трамп зупинив мита на 90 днів для всіх країн, але Китаю підняв до 125%
Фото: Great again
Протягом цього періоду взаємні митні ставки будуть значно знижені.

Американський президент Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу у митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

Про це написав у своїй соцмережі Truth Social. 

"Я розпорядився підвищити тарифи для Китаю до 125%, враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків", - йдеться в дописі. 

Він додав, через відсутність поваги, яку Китай демонструє щодо світових ринків - оголошено про підвищення мит на китайські товари до 125%, що вступає в силу негайно.

"Сподіваюся, що в найближчому майбутньому Китай усвідомить: часи, коли він обманював США та інші країни, завершилися. Така практика більше не є припустимою та нестійкою", - написав глава Білого дому. 

також , враховуючи, що більше 75 країн звернулися до представників США з пропозицією переговорів з питань торгівлі, торгових бар'єрів, тарифів, маніпулювання валютою та нетарифних обмежень, і що ці країни не ввели відповідних заходів проти США, я затверджую 90-денну паузу.

Протягом цього періоду взаємні митні ставки будуть значно знижені — до 10%, що також вступає в силу негайно.

Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, Трамп запровадив 104% мита проти Китаю

 

 

СШАДональд Трампмита

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