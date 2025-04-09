Трамп зупинив мита на 90 днів для всіх країн, але Китаю підняв до 125%

Протягом цього періоду взаємні митні ставки будуть значно знижені.

Американський президент Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу у митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

Про це написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я розпорядився підвищити тарифи для Китаю до 125%, враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків", - йдеться в дописі.

Він додав, через відсутність поваги, яку Китай демонструє щодо світових ринків - оголошено про підвищення мит на китайські товари до 125%, що вступає в силу негайно.

"Сподіваюся, що в найближчому майбутньому Китай усвідомить: часи, коли він обманював США та інші країни, завершилися. Така практика більше не є припустимою та нестійкою", - написав глава Білого дому.

також , враховуючи, що більше 75 країн звернулися до представників США з пропозицією переговорів з питань торгівлі, торгових бар'єрів, тарифів, маніпулювання валютою та нетарифних обмежень, і що ці країни не ввели відповідних заходів проти США, я затверджую 90-денну паузу.

Протягом цього періоду взаємні митні ставки будуть значно знижені — до 10%, що також вступає в силу негайно.