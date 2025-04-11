Британія і Франція хочуть залучити Трампа до гарантій безпеки для України

У Парижі та Лондоні сподіваються, що фінальний план "сил гарантування" переконає президента США надати їм "підтримку" у вигляді військово-повітряних сил, прикордонної охорони і розвідки, заявили співрозмовники агентства.

Велика Британія і Франція планують представити президенту США Дональду Трампу комплексний план післявоєнних "сил гарантування" в Україні, аби переконати його долучитись до гарантій безпеки для Києва.

Про це стало відомо агентству Bloomberg.

За інформацією джерел Bloomberg, протягом наступних двох тижнів військові представники так званої "коаліції охочих" мають намір узгодити деталі того, як вони зможуть забезпечити безпеку повітряного простору, берегової лінії і суші України, а також відновити її Збройні Сили.

У Парижі та Лондоні сподіваються, що фінальний план "сил гарантування" переконає президента США надати їм "підтримку" у вигляді військово-повітряних сил, прикордонної охорони і розвідки, заявили співрозмовники агентства.

За даними Bloomberg, 30 учасників "коаліції рішучих" попросили в письмовій формі назвати свій потенційний внесок до "сил стримування". З них менше десяти однозначно зобовʼязались розмістити свої війська, а загалом 15 – свою техніку в Україні.

Керівники генштабів та міністри оборони Британії та Франції хочуть протягом квітня проаналізувати всі письмові відповіді, аби сформулювати план для Трампа, додали джерела Bloomberg.

Нагадаємо, "Коаліція рішучих" розробила план підтримки України, який включає чотири основні цілі, зокрема забезпечення безпечного неба для країни.