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ПОЛІТИКА

Іран погодився на ядерні переговори зі США після тиску з боку влади

11 квітня 2025, 19:11
Іран погодився на ядерні переговори зі США після тиску з боку влади
з вільних джерел
Анонімні джерела видання заявили, що Хаменеї публічно і неодноразово забороняв вести переговори з Вашингтоном.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї під тиском погодився на переговори зі США.

Про це повідомляє The New York Times.

NYT пише, що Іран обмірковував відповідь на лист президента США Дональда Трампа з проханням про ядерні переговори. Тому президент країни, а також голови судової системи та парламенту зібралися з верховним лідером Ірану минулого місяця.

Анонімні джерела видання заявили, що Хаменеї публічно і неодноразово забороняв вести переговори з Вашингтоном, називаючи це нерозумним і ідіотським. Однак старші чиновники, в рамках незвичайно скоординованих зусиль, закликали його змінити курс.

Вищі посадові особи закликали Хаменеї дозволити Тегерану вести переговори з Вашингтоном, навіть безпосередньо, якщо це необхідно, оскільки в іншому випадку режим Ісламської Республіки може бути повалений.

Водночас, за даними джерел, офіційні особи повідомили верховному лідеру Ірану, що якщо країна відмовиться від переговорів або якщо переговори зазнають невдачі, то військові удари по двох основних ядерних об’єктах Ірану, Натанзі та Фордоу, будуть неминучими.

Як результат, наприкінці багатогодинної зустрічі Хаменеї поступився. Він дав свій дозвіл на переговори, спочатку непрямі, через посередника, а потім, якщо справи підуть добре, на прямі переговори між американськими та іранськими перемовниками.

Раніше повідомлялось, що Іран може призупинити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), якщо погрози на адресу Тегерана будуть продовжуватися, заявив у четвер, 10 квітня, радник верховного іранського лідера Алі Шамхані, після того, як президент США Дональд Трамп знову попередив про можливість застосування військової сили в разі недосягнення нової угоди стосовно ядерних питань.

СШАядерна зброяІранпереговори

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